السيد الصدر يضع شروطاً للانضمام لمدونته الجديدة

2019/09/25 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أصدر المكتب الخاص بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، توجيهات تتعلق بإنشاء “مَجمَع المدوّنين الوطني”، بينما وضع 11 شرطاً لمن يريد أن يكون “مدونا” في “فيسبوك” ضمن المجمع.

وجاء في التوجيهات التي نشرها مكتب السيد الصدر الخاص، وتلقت “الصباح”، نسخة منها، انه “بحسب توجيهات السيد الصدر الواردة بإنشاء (مجمع المدونين الوطني)، وضمن خطوات المشروع الاصلاحي، فانه على من أراد أن يكون مدونا في فيسبوك ضمن المجمع فعليه الالتزام بـ 11 شرطا”.



وتضمنت الشروط تخويل، المكتب الخاص و(الحاج صالح محمد العراقي) بالإشراف على ذلك المجمع حصراً لا غير، والالتزام بميثاق المدون الصادق ليكون ضمن المجمع، مشدداً على أن الصدق والمصداقية “خط أحمر”.

وأكدت توجيهات السيد الصدر، على أن يكون المدون من أصحاب القلم الرفيع والفكر النير وممن يعرف الذوق العام للقرارات العامة، واستشارة المشرفين قبل النشر، والالتزام بالسياسات العامة والضوابط، وأشارت الى أن ذلك لا يعني عدم السماح بمنشورات خارجة عن هذا النطاق الا أنها تمثل صاحبها، مشيراً في ذات الوقت الى “أهمية إدراج الأدلة والمصادر”.

كما شددت التوجيهات، على ضرورة تسليم الحجج والأدلة الى السيد الصدر، قبل نشرها، بينما تعهد بمنح هدية لأفضل عشر مقالات شهرياً، كما أن أسوأ عشر مقالات ستكون سبباً لإنهاء تواجدهم في ذلك المشروع مع تكرر الخطأ.

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