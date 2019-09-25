اليوم... عبد المهدي يزور السعودية

2019/09/25 | 04:44

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بغداد/ الصباح

على مسافة يوم واحد من زيارة بالغة الاهمية الى الصين وصفت بـ”الناجحة” يجري رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، زيارة سريعة هذا اليوم الى المملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

يأتي ذلك في وقت قرر خلاله مجلس الوزراء، الموافقة على تأليف اللجنة العليا لبناء المدارس.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته “الصباح” ان “عبد المهدي سيجري اليوم زيارة لعدة ساعات الى المملكة العربية السعودية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان”.

ولفت البيان، الى ان “عبد المهدي سيبحث خلال الزيارة، العلاقات بين البلدين الشقيقين، والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة، وموقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة”.

الى ذلك، عقد مجلس الوزراء أمس، جلسته الاعتيادية ، برئاسة رئيس الوزراء ، الذي تحدّث في بداية الجلسة عن آخر التطورات وقدّم ايجازا عن نتائج زيارة الصين .

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته “الصباح” ان “المجلس قرر الموافقة على تأليف اللجنة العليا لبناء المدارس، ووافق ايضا على بيع المواد المشطوبة اصولياً العائدة الى الجهاز المركزي للإحصاء بدون مزايدة علنية”.

كما أقر المجلس، مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النُظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001 ، وبينما وافق على توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن لحماية منتج أكياس بلاستيكية للنفايات، صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام

2001 .

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