2019/09/25 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جولة جديدة من معركته مع معارضي استراتيجيته لإتمام بريكست في 31 أكتوبر باتفاق أو من دونه،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إبطال تعليق البرلمان البريطاني يحشر جونسون في الزاوية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إبطال تعليق البرلمان البريطاني يحشر جونسون في الزاوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).