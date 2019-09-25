ترامب يدعو شركاء الولايات المتحدة لتحمل نصيبهم في الإنفاق الدفاعي

2019/09/25 | 05:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يدعو شركاء الولايات المتحدة لتحمل نصيبهم في الإنفاق الدفاعيدعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، متحدثا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل شركاء الولايات المتحدة لتحمل نصيبهم في الإنفاق الدفاعي المشترك.وقال ترامب، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "أنفقت الولايات المتحدة منذ انتخابي أكثر من 2.5 تريليون دولار لإعادة بناء قواتها المسلحة، وأصبحت الآن أقوى دولة في العالم.آمل في ألا نكون أبدا مضطرين لاستخدام هذه القوة".وأضاف ترامب: "نقوم من جديد بتكثيف العمل في إطار تحالفاتنا ونؤكد بوضوح أننا نتوقع من جميع شركائنا أن يدفعوا حصتهم العادلة في الإنفاق الدفاعي الضخم، الذي تحملته سابقا الولايات المتحدة".كما صرح الرئيس الأمريكي قائلا: "الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع أي دولة أخرى، نريد السلام والتعاون والمنفعة المتبادلة مع الجميع.لكنني لن أفشل أبدا في حماية المصالح الأمريكية".وسبق أن شدد ترامب مرارا على ضرورة أن يتحمل كل شركاء الولايات المتحدة في إطار حلف الناتو حصصهم في الإنفاق العسكري، معتبرا أن بلاده دفعت على مدار سنوات طويلة أموالا ضخمة لضمان أمن الآخرين، كما دعا الدول الغنية في الشرق الأوسط لبذل مزيد من الجهود عسكريا وماليا لتأمين المنطقة.

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