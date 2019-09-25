2019/09/25 | 05:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون يدعو لمفاوضات بين أطراف النووي الإيراني ودول الإقليم دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة عقد مفاوضات بين إيران وأطراف الاتفاق النووي والدول الإقليمية، في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، لا سيما بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق في مايو 2018.وشدد الرئيس الفرنسي في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل فيما يتعلق بسوريا وذلك من خلال عمل اللجنة الدستورية، وتأمين الأراضي لعودة اللاجئين، فضلا عن تنظيم عملية انتخابات حرة يشارك فيها جميع السوريين.وفي الشأن الليبي، قال ماكرون: "ندعو إلى مصالحة بين الأطراف الليبية لتحقيق السلام".وبالانتقال إلى قضية الساحل الأفريقي، أكد الرئيس الفرنسي التزام باريس بالقضية، والعمل إلى جانب المجموعة الخماسية للتصدي للإرهاب، وتعزيز أمن المنطقة، وتكريس الطاقات لتحقيق الاستقرار.واعتبر ماكرون الحوار مفتاح النجاح لبناء السلام، مستشهدا بالتجربة السودانية، حيث أبدى كل من الجيش والشعب أعلى درجات القدرة على التحاور المدعوم من الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا.وتابع الرئيس الفرنسي قائلا: "علينا أن نعترف أن التقوقع القومي ليس الحل للمشاكل التي يمر بها العالم، وإنما التعاون بين الدول".

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