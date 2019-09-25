2019/09/25 | 05:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد رفض قضائي لتعليق البرلمان..جونسون يدعو لانتخابات جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من الأمم المتحدة، الدعوة إلى تنظيم انتخابات في بريطانيا، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا البريطانية بإبطال قراره تعليق جلسات البرلمان.وقال جونسون لدى خروجه من لقاء مع رجال أعمال في نيويورك: "الأمر البديهي الذي علينا فعله هو تنظيم انتخابات، جيريمي كوربن (زعيم حزب العمال المعارض) يتحدث كما اتفق، وعليه أن يطلب تنظيم انتخابات".واتخذ جونسون خطوة تعليق البرلمان فيما يسعى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل، حتى بدون اتفاق.لكن المحكمة العليا أبطلت هذه الخطوة واعتبرتها غير قانونية، ومن ثم يستعد البرلمان للانعقاد يوم الأربعاء.ودعا كوربن جونسون إلى الاستقالة إثر حكم المحكمة الذي صدر، في حين يشارك جونسون في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب .

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