2019/09/25 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيانطلقت في مدينة نيويورك الأميركية، أمس الثلاثاء، أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، بحضور العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.واستهل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمات قادة العالم أمام الجمعية العامة، وتناولت كلمته معظم القضايا على مستوى العالم، بدءا من الأزمة في الخليج العربي وملف إيران النووي والقضية الفلسطينية والسورية، وغيرها من القضايا الدولية.وحذّر غوتيريش من احتمال نشوب نزاع مسلح في الخليج العربي، وقال إن أي سوء تقدير بسيط يمكن أن يقود إلى مواجهة كبيرة، داعيا قادة العالم إلى القيام بكل ما هو ممكن للضغط من أجل العقل وضبط النفس.وأكد الأمين العام أن الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية غير مقبول على الإطلاق، لكنه حذّر في الوقت نفسه من تداعيات مواجهة نزاع مسلح لا يمكن للعالم أن يتحمل عواقبه.وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف المعنية من أجل إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ومملوكة لسوريا وبقيادة سورية.كما حذر غوتيريش في كلمته أمام قادة العالم بالجمعية العامة للأمم المتحدة من سلسلة من الإجراءات الأحادية التي تهدد بنسف «حل الدولتين» بين إسرائيل وفلسطين.وفيما يتعلق بملف إيران النووي، عبر غوتيريش عن أمله بالمحافظة على التقدم في الحد من انتشار السلاح النووي الذي أحرزه الاتفاق النووي مع طهران.كما عبر عن خشيته من حصول تصدع عظيم في العالم حيث يخلق الكيانان الاقتصاديان الكبيران الصين والولايات المتحدة عالمين منفصلين ومتنافسين لكل منهما عملته وقوانينه المالية والتجارية الخاصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تحذر من نشوب «نزاع مسلح» في الخليج) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تحذر من نشوب «نزاع مسلح» في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).