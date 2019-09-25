2019/09/25 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفار في عُمان لمواجهة "هيكا"مسقط - أعلنت السلطات العُمانية، عن اتخاذ إجراءات استثنائية في عدد من مناطق السلطنة وذلك تحسّبا للحالة المدارية “هيكا” وما تسببه من اضطرابات جوية وما يصاحبها من أمطار غزيرة ورياح قوية.وقرّرت وزارة التربية والتعليم العمانية تعليق الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى نظرا لتأثرهما بالحالة المدارية اعتبارا من ظهر الأربعاء وحتى الخميس.وذكر أن الوزارة اتخذت القرار بعد التنسيق مع اللجنة الوطنية للدفاع المدني والمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعدّدة.كما أعلن في ذات السياق عن تفعيل اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة.وأشارت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى “جاهزية كافة التشكيلات والقواعد الجوية والبحرية والوحدات في قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع لتقديم الدعم للمواطنين والمقيمين، وإسناد باقي المؤسسات الحكومية والخاصة وفقا لمتطلبات الموقف من خلال عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ونقل المؤن والمساعدات والمواد الغذائية المختلفة وفق الحاجة إليها”.

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