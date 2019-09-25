2019/09/25 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان يراهن على تنازلات مستحيلة من ترامبنيويورك - يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى استثمار حضوره اجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة لتبريد الخلاف مع الولايات المتحدة، وخاصة الرئيس دونالد ترامب وفريقه الحكومي اللذين يغلب على مواقفهما طابع التشدد تجاه طموحات أنقرة سواء ما تعلق بتحدي تقاليد الناتو بشأن صفقة المقاتلات الأميركية أف-35 وشراء منظومة صواريخ روسية أو محاولاتها لفرض منطقة آمنة شرق سوريا في تحدّ لعلاقة واشنطن بالمقاتلين الأكراد.ويراهن أردوغان على الحصول على تنازلات تصفها أوساط دبلوماسية أميركية بالمستحيلة خصوصا ما يتعلق بشراء منظومة الصواريخ الروسية وإعادة التفاوض بشأن المقاتلات الأميركية بعد إيقاف بيعها إلى تركيا، في لقائه المباشر مع ترامب بعد أن فشل في تحقيق ذلك عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية والاتصالات الهاتفية، وفي ذهنه أنه قد يؤثر على نظيره الأميركي في الحوار المباشر وكأن ترامب واقع تحت تأثير فريق الصقور الذي يحيط به نفسه، أو أنه عاجز عن الحوار ويتنازل بسهولة في اللقاءات المباشرة.وعمل أردوغان، الذي دأب على إطلاق التصريحات التي تتحدى واشنطن وتلوّح بفرض الأمر الواقع بوجهها، خلال الزيارة على عقد لقاءات متنوعة في مسعى لتليين موقف البيت الأبيض والتأثير عليه، وخاصة لقاءاته مع ممثلي منظمات يهودية.لكن الرسالة جاءت عكسية من إدارة ترامب التي كلفت السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المعروف بتشدده تجاه أنقرة وخططها في سوريا بلقاء الرئيس التركي، ومفادها أن واشنطن لن تتساهل مع مطالب أردوغان، وأن الخلافات الجوهرية بين الدول لا تحل لمجرد حسن النوايا واستجداء التفهم أو التعاطف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يراهن على تنازلات مستحيلة من ترامب) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يراهن على تنازلات مستحيلة من ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).