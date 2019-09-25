2019/09/25 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيطاليا تُعير فرنسا لوحات دافينشي تكريماً لذكراه وقَّعت إيطاليا وفرنسا، اتفاقية لإعارة متحف اللوفر الفرنسي مجموعة من اللوحات الخاصة بالرسام الإيطالي الراحل ليوناردو دافينتشي، لعرضها بمناسبة بمرور 500 عام على وفاته.ووقع الاتفاقية وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانكيتشيني مع نظيره الفرنسي فرانك رييستر، وذلك بعد مفاوضات شاقة بين البلدين، بسبب حالة الخلاف السابقة، في عهد رابطة الشمال اليمينية القوة الأساسية في الحكومة الإيطالية السابقة.وبمقتضى الاتفاقية ستسلّف إيطاليا متحف اللوفر الفرنسي 7 لوحات، ونسخًا عن لوحتي ”ليداو“ و“معركة انغياري“ من متحف فلورانسا، إضافة إلى 13 لوحة ومجموعة من الدراسات الخاصة بمجال الرسم.وأبرز تلك اللوحات ”الرجل الفيتروفي“ الشهيرة، التي كانت تعرض داخل متحف أكاديمية البندقية، والتي أنجزها دافينتشي العام 1490 بالريشة والمداد، وهي من أهم لوحات عصر النهضة.وأشار وزير الثقافة الإيطالي إلى أن لوحة ”الرجل الفيتروفي“ حساسة جدًا، ويصعب نقلها إلا في ظروف خاصة، لذا تم اتخاد عدد من الإجراءات من أجل ذلك قبل منحها الموافقة بالخروج من إيطاليا.ووافقت مختلف المتاحف الإيطالية على نقلها إلى فرنسا، في إطار المفاوضات بين المتاحف، أشهرها لوحة ”رأس امرأة“ غير المكتملة، والتي كانت معروضة داخل متحف مدينة بارما.

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