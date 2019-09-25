2019/09/25 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني تنفي القبض على قائد القوة الجوية نفت خلية الاعلام الامني، الاخبار التي تداولتها وسائل الاعلام بشأن القبض على قائد القوية الجوية الفريق الركن أنور حما أمين.وقال الخلية في بيان "تناقلت بعض وسائل الاعلام خبر غير دقيق عن القاء القبض على قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حما امين".واضافت "هنا ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا ، ونؤكد ان السيد الفريق يمارس عمله بشكل طبيعي، كما نحذر وسائل الاعلام التي تروج لهكذا أكاذيب من انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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