2019/09/25 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحزب الديمقراطي يكشف عن قرار تاريخي لبغداد بشأن البيشمركة أعلنت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري عن ضم اسم وزارة البيشمركة الى قانون التصنيع العسكري.وقالت صبري في تصريح صحفي ان "جهود جميع الكتل الكردستانية بمجلس النواب، أسفرت ولأول مرة، عن اضافة وزارة البيشمركة الى قانون التصنيع العسكري وايضا ضم ممثل عن الكرد في هيئة التصنيع العسكري".واضافت: ان القانون ووفق المادتين 2 و9 منه، يضمن للبيشمركة التسليح العسكري اسوة بالجيش الاتحادي، مؤكدة انها المرة الاولى التي تسلح فيها البيشمركة من قبل الدولة العراقية".

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