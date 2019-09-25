آبي يدعو لإصلاح مجلس الأمن ودعم ترشح اليابان لعضوية المنظمة

2019/09/25 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

شدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأربعاء، على ضرورة إجراء إصلاحات في هيكلية مجلس الأمن الدولي، داعياً إلى دعم ترشيح اليابان بانتخابات الأعضاء غير الدائمين للمنظمة في عام 2022.

وقال آبي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "اليابان تبذل جهودا كبيرة لترجمة أفكار الأمم المتحدة وأهدافها.



ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة، القائمة منذ ثلاثة أرباع القرن، تحتاج إلى إصلاح بهيكلية مجلس الأمن"، وفقاً لوسائل اعلام غربية.

وأشار إلى أن "اليابان ستشارك في انتخابات 2022 وتعول على بذل الجهود كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وذلك بدعم من العديد من البلدان، لذلك أطلب منكم دعمنا".

ووصف آبي هجمات 14 أيلول على منشأتي النفط السعوديتين بأنها "جريمة خسيسة للغاية تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة"، من دون ان يتهم جهة محددة بالهجمات.

وحتم بالقول إن "دوري الذي لا يتغير هو دعوة إيران كقوة رئيسية إلى اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة المستمدة من تاريخها الثري"، مشيرا إلى أن بلاده تشعر بقلق بشأن الموقف في الشرق الأوسط.

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