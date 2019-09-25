‎وزير الداخلية يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع العدالة الجنائية

2019/09/25 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري،اليوم الاربعاء،مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي احمد مشروع العدالة الجنائية.

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