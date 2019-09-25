هيومن رايتس ووتش تتهم القضاء العراقي بتجاهل “مزاعم التعذيب”

2019/09/25 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاربعاء إن دراسة دقيقة لقرارات محكمة التمييز العراقية في القضايا المتعلقة بالإرهاب أظهرت على ما يبدو أن القضاة تجاهلوا مزاعم التعذيب أو اعتمدوا على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهرا.و أُثبتت بعض مزاعم التعذيب من خلال فحوصات الطب الشرعي، وكانت بعض […]

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