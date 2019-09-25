2019/09/25 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدت قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي، مساء امس الثلاثاء، تعرضا لتنظيم “داعش” الإرهابي على إحدى النقاط المرابطة غرب قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من صد تعرض لتنظيم “داعش” الإرهابي على إحدى النقاط المرابطة في قرى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة من اللواء 23 بالحشد تصد تعرضا لداعش غرب خانقين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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