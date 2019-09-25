الحكومة تمنح العائدين من اوروبا 8 ملايين دينار لاقناعهم بعدم الهجرة مرة اخرى

2019/09/25 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ،اليوم الاربعاء، عن تخصيص مبلغ قدره 8 ملايين دينار لكل لاجئ عراقي عائد الى بلاده من دول الاتحاد الاوروبي.وذكرت وزارة الهجرة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن”سيتم تخصيص نسبة من برامج التشغيل والقروض من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعراقيين العائدين من الخارج ( دول الاتحاد […]

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