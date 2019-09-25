نفوق قطيع مواشي بسقوط قذيفة هاون على حظيرة شمال شرقي ديالى

2019/09/25 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بنفوق قطيع مواشي جراء سقوط قذيفة هاون على حضيرة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "قذيفة هاون سقطت على حضيرة مواشي في قرية بأطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، ما ادى الى نفوق القطيع".

وأضاف أن "سقوط القذيفة جاء بعد التعرض الارهابي الذي أسفر عن مقتل عنصر بالحشد الشعبي وإصابة 3 آخرين في أطراف خانقين، خلال الليلة الماضية".

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