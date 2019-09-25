وزير الداخلية يبحث مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استكمال مشروع العدالة الجنائية

2019/09/25 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:بحث وزير الداخلية ياسين الياسري، الأربعاء، مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استكمال مشروع العدالة الجنائية.

وذكر بيان لمكتب الياسري تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "وزير الداخلية ‎استقبل، اليوم، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي احمد، وجرى خلال اللقاء التباحث حول استكمال تنفيذ مشروع العدالة الجنائية وفق ثوابت الشراكة بين وزارة الداخلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي".

واضاف "كما تم التطرق إلى آليات الأرشفة الالكترونية في عمل مراكز الشرطة تماشياً مع التطور الحاصل على مستوى العالم".

‎وأشار الياسري خلال اللقاء، إلى "حرص وزارة الداخلية على تطوير العلاقات الثنائية ما بين العراق والمنظمات الرسمية الدولية وفق مبادئ الصداقة والمصالح المتبادلة".

من جانبها، أكدت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقيمة في العراق حرصها على التنسيق المشترك لتنفيذ فقرات البرنامج الالكتروني.

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