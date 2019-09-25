الحشد الشعبي يضبط مضافة لداعش على ضفة بحيرة حمرين

2019/09/25 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي، امس الثلاثاء، على مضافة لتنظيم “داعش” الإرهابي على ضفة بحيرة حمرين تحتوي على مواد تفجير وملابس عسكرية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة من اللواء من 23 في الحشد الشعبي وتنفيذا لتوجيهات قائد عمليات قاطع ديالى طالب الموسوي نفذت، عملية استباقية تمكنت خلالها من العثور على مضافة

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