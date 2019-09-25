نزاهة بابل توقف إجراءات تحويل أراض خضراء إلى سكنية

2019/09/25 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابل أكد الناشط المدني، حسان محرج الطوفان، اليوم الاربعاء أن قاضي النزاهة في بابل اوقف إجراءات تغيير استعمال اراض خضراء خلف جامعة الحلة الدينية، وتخصيصها أيضا.

وقال الطوفان، في حديث لـ”كلكامش برس”، إن “المحكمة دونت اقوال الممثل القانوني لوزارة الاسكان والاعمار والبلديات، واكد ممثل الوزارة أن محافظ بابل تجاوز صلاحياته وهذا المعنى أكده كتاب المديرية العامة للتخطيط العمراني في الوزارة”.

واضاف، أن “هذه التأكيدات هي دلالات قاطعة على فساد إجراءات تحويل الأرض التي قام بهاء المحافظ”.

وتداول ناشطون في وقت سابق، أوراق رسمية تفيد بتحويل محافظ بابل كرار العبادي أراض خضراء إلى سكنية تمهيدا لتوزيعها على القضاة.

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