2019/09/25 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، امس الثلاثاء، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأشار الرئيس صالح إلى أن العراق يسعى لبناء علاقات مثمرة ومتطورة مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشكل عام، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).