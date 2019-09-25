مست اللاجئين العراقيين بطريقة “عنصرية”.. قناة لبنانية تعتذر بعد “كاريكاتير ساخر”

2019/09/25 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق في حلقة جديدة من مسلسل الكاريكاتير “العنصري”، قدمت قناة “أو تي في” التابعة للتيار الوطني الحر المحسوب على الرئيس اللبناني ميشال عون اعتذارا بعد نشرها كاريكاتيرا عنصريا في سياق نشرتها الاخبارية.وأثار رسم كاريكاتيري بتته المحطة تلفزيونية اللبنانية موجة انتقادات واسعة واتهامات بالترويج للعنصرية لسخريته من الطلاب الأجانب في المدارس.وقالت قناة […]

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