8 ملايين دينار لكل لاجئ عائد من أوربا

2019/09/25 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ضمن سعيها الحثيث لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي وجه به رئيس مجلس الوزراء لمتابعة اوضاع العراقيين في دول الخارج، حصلت وزارة الهجرة والمهجرين على

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