مبلغ كبير لاطعام 6300 إرهابي محكوم بالإعدام في سجن الناصرية

2019/09/25 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت لجنة النزاهة النيابية، عن صرف أكثر من 60 مليار دينار سنويا على أكثر من 6375 إرهابي محكوم بالإعدام في سجن الناصرية، داعيا

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