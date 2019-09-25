2019/09/25 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة مملكة هولندا لدى العراق تشيرد هوكسترا، ومدير برنامج المعهد الهولندي للديمقراطية السيد إنتوني براسيت والوفد المرافق.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان وتلتقه وكالة صدى, ان “الحلبوسي بحث خلال اللقاء آفاق التعاون مع مملكة هولندا، وجهودها في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، والمساهمة في دعم العراق،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يستقبل القائم بأعمال سفارة هولندا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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