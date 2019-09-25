التربية: أكثر من 10 ملايين تلميذ سيتوجهون في 30 أيلول لاستقبال عامهم الدراسي الجديد

2019/09/25 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اعلنت وزارة التربية، ان يوم الاثنين (30 ايلول الجاري) سيشهد توجه ما يزيد على عشرة ملايين وخمسمائة ألف تلميذ وطالب من كلا الجنسين إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد ، مؤكدة استكمال التجهيزات والمستلزمات كافة المطلوبة لذلك.

جاء ذلك في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير التربية وكالة قصي السهيل وجه مفاصل الوزارة كافة للعمل من اجل انجاح العام الدراسي الجديد ، ليكون عاماً للتميز والابداع”.





وذكر البيان، ان “الوزارة بدأت حملتها في وقت مبكر من خلال تجهيز المدارس بالكتب المنهجية الجديدة والقرطاسية لجميع مديرياتها العامة في المحافظات، وتهيئة الأثاث المدرسي وبحسب الامكانيات المتاحة لها من أجل استيعاب اعداد الدارسين الجدد”.





جدير بالذكر ان وزارة التربية اوعزت لملاكاتها التدريسية والتعليمية والبالغ عددهم نحو (479716) للمراحل الدراسية كافة ( حكومي – اهلي وديني ) في العراق عدا اقليم كردستان بالمباشرة في الـ12 من الشهر نفسه من أجل ضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر، وهناك ما يقارب (26971) مدرسة بين رياض اطفال وابتدائي وثانوي في جميع محافظات البلاد.





وتمنت الوزارة للعاملين في مؤسستها التعليمية والطلبة الموفقية والنجاح لرفع اسم بلدنا الحبيب عالياً في المحافل العلمية والتربوية كافة.

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