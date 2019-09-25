القبض على متهمة بتضليل المواطنين وأخذ مبالغ منهم

2019/09/25 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمة بتضليل المواطنين واخذ مبالغ مادية منهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على إحدى المتهمات التي تقوم بتضليل المواطنين واخذ مبالغ مادية منهم بغية تعقيب معاملاتهم داخل إحدى الوزارات”.

وأشار الى “إلقاء القبض عليها بالجرم المشهود”، موضحا انه “ضبط بحوزتها أكثر من 50 مستمسك وهوية غير معلوم صحة صدورها لغرض التعقيب، وتم تسليم المتهمة الى الجهات المختصة وحسب الاختصاص”.

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