إسكات الذات يقود النساء نحو السكتات الدماغية

2019/09/25 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة حديثة إلى أن التعبير عن شعورك قد لا يكون مفيدا لرفاهيتك العقلية فحسب، بل ربما يمنع الإصابة بالسكتات الدماغية أيضا.ووجد الباحثون من جامعة بيتسبرغ الأمريكية، صلة بين تثبيط التعبير عن النفس وزيادة تراكم اللويحات في الشرايين السباتية، ما قد يؤدي إلى حدوث جلطة أو مشكلات أخرى في القلب والأوعية الدموية.ويشير الفريق

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