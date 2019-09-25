اليوم.. انطلاق منافسات دوري السلة الممتاز باقامة مباراتين

2019/09/25 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق عصر اليوم الاربعاء منافسات الدوري الممتاز بكرة السلة للموسم 2019-2020 الذي تشارك فيه 10 فرق من العاصمة بغداد والمحافظات.

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