وصفها بـ”العار”.. روحاني يتكلم عن فشل صواريخ”باتريوت” الأمريكية

2019/09/25 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةوصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاربعاء، عدم قدرة المنظومات الأمريكية “باتريوت” المضادة للجو على صد الهجوم الصاروخي على السعودية بـ”العار”، مضيفا أن الاستخبارات الأمريكية لم تعلم به مسبقا.

وفي مقابلة مع قناة تلفزيون “فوكس نيوز” قال روحاني : “كل تلك الأنظمة الدفاعية والأسلحة والرادارات المنتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، في شبه الجزيرة العربية، لماذا لم تتمكن من منع وصول هذه الصواريخ إلى أهدافها؟ ما الفائدة من نصب كل هذه الأنظمة الدفاعية الصاروخية من طراز باتريوت؟”

وتابع الرئيس الإيراني في هذا الشأن قائلا: “حتى لو قبلنا كل هذه الاتهامات الأمريكية (بشأن تورط إيران)، فسيكون الأمر مخزٍ بالنسبة للولايات المتحدة، وسيكون عليهم الإجابة عن سبب عدم تمكنهم من وقف هذه الصواريخ واعتراضها”، مضيفا أن “الحوثيين يمتلكون منظومة تسليح متقدمة جدا”.

وأشار إلى أن “الاستخبارات الأمريكية لم تكن على علم بالهجوم الوشيك”، وتساءل: “لماذا لم تكن وكالات الاستخبارات الأمريكية، التي تتلقى ميزانيات كبيرة على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين، على علم بشكل تام، بهذه القدرات العسكرية لليمنيين؟ يجب تقديم إجابة.



يجب على أمريكا أن تقول لماذا تبيع الكثير من الأسلحة إلى المنطقة؟ لماذا لا يمكنهم تحديد من أين انطلق الهجوم؟ وعقب ذلك يمكنهم إظهار الأدلة”.

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