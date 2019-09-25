2019/09/25 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء من جامعتي أكسفورد وكامبردج، أشجارا شاهقة جدا في غابات الأمازون.يتجاوز ارتفاعها الأشجار القياسية السابقة بـ 20-30 مترا.وبحسب موقع Science Alert ، شمل هذا الاكتشاف بواسطة المسح بالليزر 850 منطقة في الغابات، طول كل منها 12 كيلومترا وعرضها 300 متر.عثر في سبع مناطق على أشجار ارتفاعها يصل إلى 80 مترا، معظمها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف ظاهرة محيرة في غابات الأمازون وكالة صدى الاعلام للانباء.

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