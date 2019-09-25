الاتحادية تعلن جاهزيتها لاستلام الملف الأمني في اربع محافظات

2019/09/25 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن جهوزيتها لاستلام الملف الامني في أربع محافظات.وذكر إعلام القيادة في بيان، ان وزارة الداخلية تستعد لمسك الارض في أربعة محافظات بالوسط والجنوب، مبينا ان قوات الشرطة الاتحادية اتمت كافة الجاهزية القتالية لاستلام الملف الامني والدفاع عن البلد.

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