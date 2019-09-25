ذكره بزوجته بلقيس وبايام الاعظمية..رسالة شخصية وجهها نزار قباني الى شاعر عراقي تتعلق بكاظم الساهر!

2019/09/25 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تنشر “يس عراق” نص رسالة وجهها الشاعر السوري الراحل “نزار قباني” كتبها بخط يده الي الشاعر “كريم العراقي” من لندن في اكتوبر عام 1996.وقال قباني في رسالته، وذلك تعقيباً على قصيدة كتبها كريم العراقي باللجهة الشعبية العراقية : كريم ايها الشاعر الجميل..حين وصلتني رائعتك ( موال الغربة) دخلت المطبخ, […]

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