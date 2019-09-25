الرئيس برهم صالح يلتقي ترامب وعدد من رؤساء الدول الاوربية

2019/09/25 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الرئيس الامريكي ⁧‫دونالد ترامب‬⁩ ⁦‪ على هامش أجتماعات الامم المتحدة‬⁩كما والتقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح،الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الرئيس العراقي رغبة العراق ببناء علاقات مثمرة وواسعة مع فرنسا في مختلف المجالات، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك وبما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

كما التقى الرئيس العراقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين، ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدة العراق لإعادة الإعمار، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية تسليحاً وتدريباً.

واستعرض رئيس الجمهورية والمستشارة الألمانية تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكدا أهمية الحوار بين جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

والتقى صالح، في نيويورك، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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