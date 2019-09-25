2019/09/25 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذر عدد من الخبراء مالكي هواتف “أندرويد” من تطبيقين خطيرين يتم تشغيلهما من قبل المحتالين للتجسس على المستخدمين.وتتيح تطبيقات السلفي “المخترقة”، والتي تم تنزيلها بنحو 1.5 مليون مرة، للمتسللين إرسال الرسائل غير المرغوب فيها للمستخدم عبر الإعلانات، إلى جانب قرصنة الميكروفون.وعادة ما يُطلب من مالكي الهواتف الذكية تنزيل التطبيقات من متجر “غوغل بلاي”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات من تطبيقين شهيرين للسيلفي يسمحان بالتجسس على المستخدمين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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