الياسري يبحث مع ممثلة البرنامج الإنمائي مشروع العدالة الجنائية

2019/09/25 | 10:04

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‎بغداد/ سومر نيوز

استقبل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي احمد بحضور وكي...

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