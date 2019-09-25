النفط تعلن عن إحصائية آب بإيرادات تجاوزت 6 مليارات دولار

2019/09/25 | 10:04

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بغداد/ سومر نيوز

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي ، بحسب الاحصائية ال...

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