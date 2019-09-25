2019/09/25 | 10:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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النفط تعلن عن إحصائية آب بإيرادات تجاوزت 6 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي ، بحسب الاحصائية ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط تعلن عن إحصائية آب بإيرادات تجاوزت 6 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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