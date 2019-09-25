2019/09/25 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن تجاوز انتاج مادة البنزين الـ 15 مليون لتر يوميا بزيادة تصل الى 4 ملايين لتر يوميا عن العام الماضي، ما اسهم بتقليص حجم الكميات المستوردة من الخارج لسد النقص الحاصل من هذه المادة.وقال وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي حامد يونس الزوبعي في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة صدى،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تعلن ارتفاع انتاج البنزين إلى 15 مليون لتر يوميا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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