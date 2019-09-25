2019/09/25 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في بستان بمنطقة الزبار ببابل.وذكر بيان لمديرية الدفاع وتلقته وكالة صدى، ان “فرق الدفاع المدني في مركز الشوملي في بابل تمكنت من إخماد حريق واسع الانتشار اندلع في بستان بمنطقة الزبار ، بعد محاصرة النيران ومداهمتها والحيولة دون توسعها الى الاراضي والبساتين المجاورة الأخرى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق واسع الانتشار شب في بستان بمنطقة الزبار ببابل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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