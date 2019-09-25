2019/09/25 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت “كيا” منذ مدة نموذجها الجديد من سيارات Mohave التي يعشقها الملايين من محبي السيارات رباعية الدفع حول العالم.وبالنظر للنموذج الجديد من هذه السيارة نلاحظ أن Mohave أصبحت أكبر حجما وأكثر عصرية، وزودت بشبك أمامي عريض مزين بمصابيح LED مميزة، وعناصر من الكروم اللماع.كما حصلت هذه السيارة على شعار جديد كليا يمثل علامة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرّف على Mohave الجديدة من كيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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