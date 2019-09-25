2019/09/25 | 10:07

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أمانة بغداد: رفع أكثر من 9 الآف طن من النفايات يومياً

اعلنت امانة بغداد عن رفعها اكثر من تسعة الاف طن من النفايات من عموم

مدينة بغداد يومياً الامانة بينت ان مجموع ما ترفعه دوائرها البلدية يومياً من النفايات

وفي الضروف الاعتيادية يبلغ 9270 طناً من النفايات وحسب الإفراز

اليومي مبينة ان الكمية قابلة للزيادة في الضروف الاستثنائية كالأعياد

والمناسبات الدينية والاجتماعية وغيرها والتي تصل كمية النفايات

المرفوعة فيها احياناً الى 12 الف طن يومياً عدا الانقاض وغيرها التي

تقوم كوادرها البلدية برفعها بصورة مستمرة

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