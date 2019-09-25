الشرطة الإتحادية تتسلم أمن أربع محافظات

2019/09/25 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قوات الشرطة الاتحادية، جهوزيتها لاستلام الملف الامني في

أربع محافظات.

وذكر إعلام الشرطة في بيان ان "وزارة الداخلية تستعد لمسك الارض في

أربعة محافظات بالوسط والجنوب".وأكد ان "قوات الشرطة الاتحادية أتمت كافة الجاهزية القتالية

لاستلام الملف الامني والدفاع عن البلد".

وكانت وزارة الدفاع، أعلنت في 11 أيلول الجاري عن انسحاب قوات الجيش

العراقي فعلياً من معسكرات داخل المدن الى خارجها في بعض المحافظات

تنفيذاً لخطة تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية.

وقال مدير الإعلام بوزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي في تصريح

صحفي "لقد بدأنا بالفعل بتسليم الملف الداخلي لبعض المحافظات،

وسحبنا الجيش إلى معسكرات خاصة، فهناك قرار في هذا السياق، ويجب

تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية لأن مكان الجيش ليس داخل المدن،

بل في المعسكرات خارجها، ولكن نظراً لحاجة وزارة الداخلية للدعم

والإسناد، فقد قمنا بهذا الدور، وجاهزون لتسليم الملف لوزارة

الداخلية متى ما أصبحت جاهزة".وأكد "استعداد الوزارة لتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية في كل

محافظة متى ما أصبحت وزارة الداخلية جاهزة لذلك،" مشيراً إلى أن

"مكان الجيش ليس داخل المدن، بل في المعسكرات خارجها".وأضاف إن "تسليم الملف الأمني للشرطة المحلية في كل محافظة من

أولويات القائد العام، وكذلك وزير الدفاع الذي أكد منذ تسلمه المنصب

على ضرورة تسليم الملفات الأمنية لوزارة الداخلية".وكانت وزارة الداخلية، قد ناقشت موسعاً مطلع الشهر الجاري موضوع

تسليم الملف الامني في المحافظات وبغداد الى وزارة الداخلية ليتولى

الجيش المسؤوليات والمهام المناطة به.

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