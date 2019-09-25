اطباء: مضغ العلكة بعد كل وجبة يحافظ على صحة الأسنان

2019/09/25 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة من الأطباء، في يوم ميلاد العلكة الذي يصادف 23 سبتمبر من كل سنة، أن مضغ العلكة بعد كل وجبة طعام لمدة 10-15 دقيقة

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