العراق يشارك بكأس العالم لكرة الصالات لقصار القامة في الأرجنتين

2019/09/25 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي المؤقت لكرة الصالات لقصار القامة مشاركة العراق في بطولة العالم التي ستقام في الارجنتين العام المقبل .اكد ذلك رئيس الاتحاد المؤقت لكرة الصالات لقصار القامة حسين جليل في تصريح صحفي واطلعت عليه وكالة صدى , ان ” العراق سيشارك رسمياً في كأس العالم في الأرجنتين للعام 2021″.وبين جليل ان ”

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