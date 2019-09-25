بغداد تحتضن اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العراقية

2019/09/25 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه

احتضنت العاصمة العراقية بغداد ، اليوم الاربعاء ، اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العراقية التشيكية المشتركة ، فيما ناقش الجانبان تفعيل التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية .

وقال بيان لوزارة النقل تلقت “الاتجاه” نسخة منه ، إن ” الوكيل الوفني لوزارة النقل طالب عبد الله بايش ترأس الجانب العراقي في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العراقية التشيكية المشتركة في بغداد للتباحث حول تفعيل التعاون الاقتصادي والعلاقات المشتركة بين الجانبين “.

واكد الوكيل الفني للوزارة ، بحسب البيان، ان “العراق حكومة وشعبا يعتز بعلاقاته مع الحكومة التشيكية ويتطلع الى الارتقاء بهذه العلاقات الى اعلى المستويات” ، مشيرا الى ” اهتمام الحكومة العراقية بتعزيز التعاون مع التشيك في مختلف القطاعات الحكومية ضمن اعمال الدورة الثالثة للجنة بغية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بين البلدين “.

واشار البيان الى ان “اجتماعات اللجنة المشتركة تناولت ملاحظات حول اهم احتياجات وزارات الدولة والجهات المعنية الاخرى حول القضايا والملفات والمواضيع المدرجة ضمن اعمال الدورة الثالثة للجنة والمتعلقة بالعلاقات التجارية الثنائية وفعاليات القطاع الصناعي التقني وتعزيز قطاعات النقل والزراعة والتعاون الاقتصادي والتعاون في مجالات الاستثمار ، فضلا عن قطاع الصحة والقضايا البيئية”.

وبذأت اجتماعات اللجنة بدأت ، صباح امس الثلاثاء، فيما ستنتهي مساء اليوم الاربعاء ، لمتابعة المواضيع المدرجة ضمن اعمال الدورة الثالثة للوصول الى اهم القررات التى توصلت إليها الجنة خلال اجتماعاتهم.

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