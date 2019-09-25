تركيا تكشف عن أعداد عناصر الأمن المسرحين بتهمة الارتباط بـ”غولن”

2019/09/25 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن أعداد عناصر الأمن والشرطة الذين تم تسريحهم بتهمة الارتباط مع حركة “غولن”.

وذكر صويلو في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز”، إن “قرابة 33 ألف عنصر شرطة وأمن تمت إقالتهم بموجب مراسيم قانونية بعد محاولتي الانقلاب التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول / ديسمبر 2013، و 15 تموز / يوليو 2016″، مشيرا الى “التمكن من سدّ النقص في التشكيلات الأمنية وتجاوزوا ذلك من خلال تعيينات جديدة”.





وأوضح، انه “يبلغ عدد موظفي الأمن في تركيا نحو 306 آلاف”.

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