2019/09/25 | 10:13

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التربية النيابية المباحثات متوقفة بشأن اختيار وزير للتربية

بغداد -

كلمة

اكدت لجنة التربية النيابية، يوم الاربعاء، انها ستقدم

مجموعة من اسماء المرشحين لمنصب وزير التربية الى رئيس الوزراء عادل

عبد المهدي.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري ان “المباحثات شبه متوقفة بشأن اختيار

شخصية لمنصب وزير التربية، حيث لاتوجد نقاشات بين الكتل اضافة الى

عدم تقديمها اي اسماء لشغل هذا المنصب”.

واضاف ان “لجنة التربية النيابية اجتمعت مع رئيس الوزراء والتمست

منه عدم وجود اي مرشحين من قبل الكتل السياسية لمنصب وزير التربية”.

واوضح ان “لجنة التربية النيابية لايمكنها ان تقف مكتوفة الايدي

ازاء عدم حسم منصب وزير التربية، وعملت على تقديم كتاب الى رئيس

الوزراء يتضمن استعداد لجنة التربية على تقديم مرشح ذو كفاءة علمية

وخبرة تربوية في حال عجزت الحكومة والكتل على تقديم مرشحين”.

وبين ان “عبد المهدي اوضح انه على استعداد لاستقبال مرشحي لجنة

التربية النيابية، حيث تم على اثرها عقد اجتماع للجنة واعلن خلاله

عن استعداد اللجنة لاستقبال اسماء المرشحين لمنصب الوزير المذكور،

ضمن شروط وضوابط تم وضعها لهذا الغرض”.

واكد ان “الاسماء المرشحة سيتم تقديمها الى رئيس الوزراء في الايام

القليلة المقبلة”، لافتاً الى ان “الاعتراضات متوقعة من الكتل

السياسية على بعض الشخصيات المرشحة، لكن لجنة التربية النيابية يجب

ان يكون لها دور بسبب عدم حسم الموضوع”.

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