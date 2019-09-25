سائرون: ملف التجاوزات لايمكن حله

2019/09/25 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

رأى النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان ملف

التجاوزات معقد جدا ولايمكن حله.

وقال المسعودي ان “الاراضي المتجاوز عليها من قبل المواطنين في

بغداد يقدر سعرها بما لايقل عن 50 تريليون دينار، وهناك تشويه للمدن

وبناء للعشوائيات حيث تعد بعضها غير آمنة ولاتحتوي على البنى

التحتية”.

واضاف ان “ملف العشوائيات مخطط له، لخلق فوضى في المدن ولاحداث

تغيير ديموغرافي، وبالتالي يتسبب في مشاكل كبيرة”.

وبين ان “بعض الاراضي المتجاوز عليها، حصلت فيها عمليات بيع وشراء

بمبالغ كبيرة، في حين انها اراضي الدولة”، لافتاً الى ان “الحكومة

لاسابقة عمدت على اقرار قانون معالجة التجاوزات، وحددت يوم

31/12/2016 اخر موعد للتجاوز، واي حالة تجاوز بعد هذا التاريخ تعتبر

مخالفة”.

واوضح ان “ملف التجاوزات معقد جداً ولايمكن حله وتصوره، وهناك تقرير

للامانة العامة لمجلس الوزراء اوضح ان هذا الملف لايمكن حله ابدا،

كونه يحتاج الى خطوة حقيقية تمنع حاليا اي تجاوزات على اراضي

الدولة”.

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