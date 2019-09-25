النفط تعلن مجموع الصادرات والايرادات النهائية المتحققة لشهر آب الماضي

2019/09/25 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة النفط، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، مبينا انه بلغت الصادرات من النفط الخام (111) مليوناً و(706) الف و(135) برميل، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(412 ) مليونا و(705) الف دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (107) مليونا و(520) الف و (44) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(203 ) مليونا و (172) الف دولار”.





وأضاف، انه “كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) مليون و(253) الف و(665) برميلا ، بايرادات بلغت (178) مليونا و(723) الف و(758) دولارا ، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة (928) الف و(947) برميلا ، بايرادات بلغت (30) مليونا و(659) الف و(895) دولارا ، فيما كانت الكميات المصدرة عبر مصفى الصمود الى الاردن (3) الف و(479) برميلا بايرادات بلغت (149) الف و(579) دولارا”، لافتا الى ان” معدل سعر البرميل الواحد بلغ (57,407) دولاراً”.





وأشار الى ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (39) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.





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